Испания

Последним защитником, кому удалось забить 11 мячей в чемпионате Испании в одном сезоне, был Рональд Куман.

В заключительном, 38-м туре Ла Лиги Серхио Рамос открыл счет в матче против Леганеса, забив свой 11-я мяч в нынешнем чемпионате, и стал первым защитником в XXI веке, которому покорился этот рубеж — сообщает ОРТА.

Ранее такого же результата смог добиться легендарный защитник Барселоны Рональд Куман в сезоне-1993/94.

Прежний рекорд результативности для защитников (10 голов) в испанском первенстве в XXI веке установил Мариано Перния из Хетафе в сезоне-2005/06.

Лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2019/20 в очередной раз стал Лионель Месси. Он же стал лучшим среди ассистентов Ла Лиги.