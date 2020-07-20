Последним защитником, кому удалось забить 11 мячей в чемпионате Испании в одном сезоне, был Рональд Куман.
Серхио Рамос - великий и ужасный, Getty Images
20 июля 2020, 01:13
В заключительном, 38-м туре Ла Лиги Серхио Рамос открыл счет в матче против Леганеса, забив свой 11-я мяч в нынешнем чемпионате, и стал первым защитником в XXI веке, которому покорился этот рубеж — сообщает ОРТА.
Ранее такого же результата смог добиться легендарный защитник Барселоны Рональд Куман в сезоне-1993/94.
Прежний рекорд результативности для защитников (10 голов) в испанском первенстве в XXI веке установил Мариано Перния из Хетафе в сезоне-2005/06.
Лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2019/20 в очередной раз стал Лионель Месси. Он же стал лучшим среди ассистентов Ла Лиги.