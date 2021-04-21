Испания

Ожидается, что испанский клуб примет решение в пользу отказа от участия в состязании.

Создание нового международного клубного турнира — Суперлиги Европы — стало причиной для наиболее крупного футбольного скандала за последние несколько лет.

Однако, идея 12-и клубов-организаторов новоявленного состязания оказалась достаточно сыра в своей реализации, и на данный момент мы уже имеем восемь случаев отказа от участия в будущем состязании.

Кроме того, Football.ua ранее сообщал о том, что итальянский Милан станет первым представителем своей страны, который распрощается с данным турниром.

К числу решившихся на отказ от участия в Суперлиге, как сообщает испанский ресурс El Partidazo de COPE, уже сегодня, 21 апреля, может присоединится мадридский Атлетико.

Согласно информации источника, "матрасников" к данному шагу подталкивает массовый отказ клубов английской Премьер-лиги, изначально подписавшихся на создание данного турнира.

Напомним, что ранее Football.ua опубликовал заявление организаторов новосозданного состязания, в котором они частично признают наличие фундаментальных ошибок при создании Суперлиги.