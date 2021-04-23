Украина

В ассоциации футбола внесли ясность в спорный эпизод полуфинальной встречи.

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил игровой эпизод полуфинального матча Кубка Украины-2020/21 между Агробизнесом и Динамо.

"На 65-й минуте встречи во время единоборства за мяч между Александром Сиротой и Игорем Курило в штрафной площадке Агробизнеа произошло столкновение и падение обоих игроков. Арбитр встречи Максим Козыряцкий назначил 11-метровый удар в ворота волочиского клуба и показал Курило желтую карточку, считая, что правила нарушил именно он.

В этом игровом эпизоде оба игрока имели намеренье и возможность сыграть в мяч ногой, однако футболист Динамо оказался проворнее, и на какое-то мгновение опередил своего оппонента. Сирота сыграл в мяч, после чего концом бутсы наступил на ногу игроку Агробизнеса, которая "стелилась" по газону. При этом отмечается, что футболист Динамо пытался избежать столкновения).

После данных действий обоих игроков физический контакт между игроками все-таки место. ВАА, имея все возможности контроля (согласно требованиям Протокола ВАА), пересмотрел действия обоих игроков и рекомендовал арбитру пересмотр эпизода на поле для возможного изменения первоначального решения про назначение пенальти и отмены желтой карточки, утверждая, что инициатором наступления на ногу (именно на это отреагировал арбитр) был игрок Динамо, и такая ситуация могла бы трактоваться как игровой стык, который не подлежит наказанию (игра в футбол допускает наличие физических контактов).

Позиция арбитра была целиком удачно для того, чтобы хорошо контролировать действия игроков, однако некая потеря концентрации не позволила ему принять максимально правильное решение, которое соответствовало бы требованиям действующих Правил игры", — сообщается в заявлении.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Агробизнес — Динамо (0:3).