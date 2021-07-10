Испания

Капитан сборной Аргентины вернется в команду Рональда Кумана.

Нападающий Барселоны Лионель Месси, вероятно, продолжит выступать за каталонский клуб.

По информации в Twitter Фабрицио Романо, аргентинец подпишет новый контракт с "сине-гранатовыми" после завершения Кубка Америки.

Сообщается, что новое соглашение форварда будет рассчитано до 2023 года.

Напомним, что статус свободного агента наносит аргентинцу ущерб в около 100 тысяч евро за каждый день, который форвард проводит без клуба.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.