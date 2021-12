Каталонская Барселона продолжает отчитываться о новых заражениях коронавирусом в клубе.

Так, после положительных тестов Ленгле, Альбы, Алвеса и Бальде, "блаугранас" объявили о еще трех случаях заражения.

LATEST NEWS | The players O. Dembélé, Umtiti, and Gavi have tested positive for Covid-19 following PCR tests administered to the team. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/zLC6wxDHvP