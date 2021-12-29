Новая вспышка COVID-19 захлестнула испанскую Ла Лигу.
гави, getty images
29 декабря 2021, 12:49
Каталонская Барселона продолжает отчитываться о новых заражениях коронавирусом в клубе.
Так, после положительных тестов Ленгле, Альбы, Алвеса и Бальде, "блаугранас" объявили о еще трех случаях заражения.
Список заболевших футболистов дополнили Дембеле, Умтити и Гави. Футболисты отправились на самоизоляцию, а боссы клуба уведомили соответствующие органы о случившемся.
Таким образом, проведение поединка против Мальорки под большим вопросом, так как в стане аутсайдера чемпионата также выявлено большое количество зараженных.