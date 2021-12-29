Каталонская Барселона продолжает отчитываться о новых заражениях коронавирусом в клубе.

Так, после положительных тестов Ленгле, Альбы, Алвеса и Бальде, "блаугранас" объявили о еще трех случаях заражения. 

Список заболевших футболистов дополнили Дембеле, Умтити и Гави. Футболисты отправились на самоизоляцию, а боссы клуба уведомили соответствующие органы о случившемся.

Таким образом, проведение поединка против Мальорки под большим вопросом, так как в стане аутсайдера чемпионата также выявлено большое количество зараженных.