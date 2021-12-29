Испания

Пандемия продолжает оказывать влияние на европейский футбол.

Пандемия COVID-19 вновь вспыхнула в испанском чемпионате.

Каталонская Барселона, ранее объявившая о трех случаях заболевания (Ленгле, Альба, Алвес) лишилась еще одного игрока, который вынужден уйти на самоизоляцию.

Им стал 18-летний Алехандро Бальде, сообщает официальный сайт каталонского клуба. Футболист отправился на карантин, а клуб уже проинформировал соответствующие органы о положительном тестировании.

Ранее два игрока Осасуны заболели коронавирусом.