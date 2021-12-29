Пандемия продолжает оказывать влияние на европейский футбол.
алехандро бальде, getty images
29 декабря 2021, 09:32
Пандемия COVID-19 вновь вспыхнула в испанском чемпионате.
Каталонская Барселона, ранее объявившая о трех случаях заболевания (Ленгле, Альба, Алвес) лишилась еще одного игрока, который вынужден уйти на самоизоляцию.
Им стал 18-летний Алехандро Бальде, сообщает официальный сайт каталонского клуба. Футболист отправился на карантин, а клуб уже проинформировал соответствующие органы о положительном тестировании.
Ранее два игрока Осасуны заболели коронавирусом.