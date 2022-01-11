Испания

Хавбек "блаугранас" поделился своими мыслями накануне игры с мадридским Реалом.

Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс прокомментировал предстоящий поединок 1/2 финала Суперкубка Испании против мадридского Реала.

"Мы с большим энтузиазмом и желанием ожидаем борьбы за трофей. Мы ожидаем равную игру, где лучшие игроки захотят показать свои лучшие стороны.

В турнирной таблице Ла Лиги между нами большая разница, но сейчас перед нами отдельная игра. Они обыграли нас на Камп-Ноу, но в том матче у нас были моменты.

В плане физической формы мы сейчас готовы лучше, чем в октябре. Есть игроки, которые могли бы быть лучше, но они только переболели коронавирусом или восстановились после травм, но мы не должны оправдываться, а должны быть верны своему стилю и создавать моменты. У нас будет отличная команда с хорошими игроками, и у нас есть уверенность и амбиции выйти в финал.

Прошлый матч с Реалом забудется после стартового свистка. Я надеюсь, что мы сможем прервать серию неудач, но все это останется за пределами поля. Конечно, победа над Реалом не только придаст нам уверенности, но и позволит пройти нам в финал. Мы вышли на правильный путь и результаты это показывают.

В класико у всех шансы равны, независимо от того, где кто находится в Ла Лиге. Меня не волнует то, что многие считают Реал фаворитом. Все впереди и все будет определенно только на поле", — приводит слова Бускетса Mundo Deportivo.

Матч Барселона — Реал состоится в среду, 12 января в 21:00 по киевскому времени.

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