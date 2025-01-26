Іспанія

Часи відкритої гри на ринку залишились у минулому.

Каталонська Барселона на цьому тижні оголосила про продовження контракту з уругвайським центральним захисником Рональдом Араухо.

Відомо, що однією з умов підписання нової угоди з боку гравця було встановлення "адекватної" суми відступних на випадок, якщо він захоче залишити клуб, або самі "блаугранас" отримають гідну пропозицію.

Як наслідок, колись астрономічний 1 млрд євро перетворився на більш приземлені 65 млн євро, що одразу стало матеріалом для вивчення інших гравців трансферного ринку.

Зокрема очікується, що туринський Ювентус, який хотів підписати гравця ще під час поточного трансферного вікна, зробить пропозицію відповідно до нових фінансових умов уже після завершення сезону.

А от далі — клубам-претендентам на гравців Барси доведеться самим угадувати її забаганки, бо за рішенням спортивного директора Деку більше не буде жодних оголошень із приводу розміру відступних за гравців його клубу.

Зокрема, ідеться й про нові контракти Педрі та Гаві, у яких клаусула також становить 1 млрд євро, проте найближчим часом їхні контракти також буде переглянуто з метою продовження.