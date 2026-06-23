Іспанія

Аргентинський форвард хоче змінити клуб цього літа.

Нападник мадридського Атлетіко та збірної Аргентини Хуліан Альварес заявив про бажання змінити клуб у літнє трансферне вікно.

"Я не хочу нічого приховувати або вдавати, що не хочу бути відвертим. Я намагаюся бути чесним.

Я поговорив з представниками Атлетіко, і думаю, що буде краще для всіх, якщо я піду. Я хочу здійснити свою мрію", — наводить слова Альвареса ESPN.

Минулого сезону 27-річний аргентинець провів 52 матчі, в яких забив 20 голів та віддав 10 гольових передач.

Раніше була інформація, що у послугах Хуліана зацікавлені Барселона, Реал Мадрид та Арсенал.

Наразі Альварес виступає за збірну Аргентини на ЧС-2026, де аргентинці, обігравши Австрію (2:0), гарантували собі вихід у плейоф.