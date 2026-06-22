Незабитий пенальті на початку гри на настрій G.O.A.T.-а не впливає.
Аргентина — Австрія, Getty Images
22 червня 2026, 22:06
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Аргентина — Австрія 2:0
Голи: Мессі, 38, 90+5
На 9-й хвилині Ліонель Мессі (Аргентина) не забив пенальті (промах).
Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро (Отаменді, 57), Ліс. Мартінес, Медіна (Тальяфіко, 82) — Де Пауль (Паредес, 82), Мак Аллістер, Е. Фернандес, Альмада (Гонсалес, 64) — Мессі, Лаут. Мартінес (Альварес, 64).
Австрія:
А. Шлагер — Пош (Прасс, 67), Дансо, Алаба (Фрідль, 67), Лаймер — Зайвальд, Кс. Шлагер — Шмід (Віммер, 78), Ваннер (Арнаутович, 67), Забітцер — Грегорич (Чуквуемека, 85).
Попередження: Медіна, Паредес — Пош, Лаймер