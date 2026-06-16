Італія

Каталонський клуб розглядає форварда Борнмута Жуніора Крупі як запасний варіант на випадок невдачі з трансфером нападника Атлетіко.

За інформацією іспанського видання Sport, керівництво Барселони продовжує пошуки посилення атакувальної лінії. Головним пріоритетом блаугранас залишається зірковий нападник мадридського Атлетіко Хуліан Альварес, однак клуб вже працює над альтернативними варіантами на випадок ускладнень в переговорах.

Якщо перехід аргентинця не відбудеться, каталонці можуть переключити свою увагу на 19-річного нападника англійського Борнмута Жуніора Крупі. Молодий талант стрімко увірвався на радари європейських топ-клубів, але його трансфер вимагатиме значних фінансових зусиль.

Головною проблемою для Барселони залишається фінансове питання. Керівництво клубу встановило чіткий ліміт: вони не платитимуть понад 100 мільйонів євро за підписання нового форварда. Саме в таку суму Борнмут оцінює свого юного активу.

Щоб зробити трансфер реальнішим, каталонці сподіваються включити когось зі своїх футболістів в угоду, щоб суттєво знизити кінцеву вартість Крупі. Також у стані блаугранас існують обґрунтовані побоювання щодо доцільності витрачання такої величезної суми на 19-річного юнака, який ще не має багаторічного досвіду виступів на елітному рівні.

Барселоні доведеться зіткнутися з жорсткою конкуренцією на трансферному ринку. Жуніор Крупі вже привернув увагу інших фінансово потужних клубів — ситуацію навколо гравця уважно відстежують лондонський Арсенал та французький Парі Сен-Жермен, які також готові поборотися за перспективного нападника.

У сезоні Крупі зіграв 35 матчів у всіх турнірах за Борнмут, у яких забив 13 голів Його впевнена гра та результативність стали одними з ключових факторів, що допомогли вишням сенсаційно кваліфікуватися до Ліги Європи. Поточний контракт французького нападника з Борнмутом розрахований до літа 2030 року.