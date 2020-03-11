Лига Европы

Интер намерен сделать Лигу Европы своим приоритетом в нынешнем сезоне.

В связи с неудачами в Серии А и неопределенной судьбой чемпионата Италии из-за коронавируса, Интер намерен направить все силы на победу в Лиге Европы — сообщает Calciomercato со ссылкой на источники в клубе.

После поражений от своих прямых конкурентов в борьбе за титул чемпиона Италии — Лацио и Ювентуса, после чего отставание Интера от "зебр" и "орлов" выросло до девяти и восьми очков соответственно (при игре в запасе), а также остановки первенства Серии А до 3 апреля, "нерадзурри" сделают все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы.

В 1/8 финала турнира Интеру будет противостоять Хетафе, однако испанский клуб не намерен ехать в Милан на первый матч, предпочитая техническое поражение, если УЕФА не отложит поединок или не перенесет его на нейтральное поле, но не станет рисковать здоровьем своих футболистов и сотрудников клуба.

Матч Интер — Хетафе запланирован на четверг, 12 марта (начало в 22:00 по киевскому времени).

Ранее Интер снял свою "молодежку" с Юношеской Лиги УЕФА, чтобы избежать риска заражением коронавирусом.

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