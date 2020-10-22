Лига Европы

Football.uа представляет анонс поединка Лиги Европы между Лестером и Зарей.

Команда Виктора Скрипника стартует в групповом раунде Лиги Европы игрой против английского Лестера на выезде.

Лестер – Заря

Четверг, 22 октября, 22:00. Кинг Пауэр Стэдиум, Лестер. Стефани Фраппар (Франция) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Английский Лестер – один из самых нежеланных соперников, который мог попасться на жеребьевке из второй корзины. С другой стороны, футболисты Зари смогут попробовать свои силы в игре с командой, которая уже который год на приличном уровне выступает в английской Премьер-лиге.

Лестер – команда, которая хорошо готова физически и имеет в своем распоряжении ряд быстрых футболистов. Хотя Джейми Варди уже 33 года, он по-прежнему легок в ногах и представляет огромную угрозу для обороны любой команды. Но этот легендарный форвард не сможет принять участие в игре по причине травмы, что естественно увеличивает шансы Зари на успех в матче. Не сыграет и турок Сеюнджю по той же причине.

Когда-то Виктор Скрипник, придя в Зарю, рассказывал, что многим специалистам в Украине понадобится немало времени, дабы разгадать то, как играет его команда. Тогда главный тренер луганчан отметил, что это сумеет сделать лишь наставник Шахтера. Сейчас же на предматчевой пресс-конференции главный тренер Лестера Брендан Роджерс сразу же отметил нетривиальное тактическое построение Зари. Он отметил ромбовидное построение полузащиты и выразил уверенность, что у Лестера получится переиграть Зарю именно тактически. Сильное заявление.

С одной стороны могло бы показаться, что присутствует некая недооценка соперника со стороны хозяев. Но при этом и Роджерс, и защитник Эванс отметили тот факт, что Заря уже участвовала в Лиге Европы и имеет больше опыта в этом турнире, а это, по их мнению, может сыграть определенную роль.

По какому сценарию будет развиваться этот поединок предугадать очень сложно. Учитывая последние результаты украинских клубов, в частности Шахтера, уже и прогнозировать результат поединка достаточно непросто.

Есть надежда, что у англичан все-таки будет недооценка не только Зари, но и турнира. Не секрет, что на стадии группового этапа Лиги Европы представители АПЛ не очень ответственно относятся к этому турниру и предпочитают основные силы все же бросать на чемпионат Англии. Будем надеяться, что Лестер не станет исключением.

Встреча Лестера и Зари – первое очное противостояние этих команд. Более того, Лестер никогда не играл против украинских клубов.

прогноз 1:1

Сергей Горбаченко, Football.ua