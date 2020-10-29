Лига Европы

Football.ua представляет анонс поединка второго тура Лиги Европы, в котором Заря померяется силами с Брагой

Луганчане во втором туре Лиги Европы в домашней встрече попытаются заработать свои первые очки в группе. Соперником подопечных Скрипника будет португальская Брага.

Заря – Брага

Четверг, 29 октября, 19:55. Славутич-Арена, Запорожье. Георгий Круашвили (Грузия) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Подопечные Виктора Скрипника в первом туре на выезде противостояли английскому Лестеру. В том матче Заря начала очень задорно и даже создавала какие-то проблемы хозяевам в первые 20-30 минут матча. Но вскоре Заря сама же не выдержала заданного темпа. Англичане спокойно воспользовались ошибками луганчан и одержали уверенную победу со счетом 3:0.

С таким же счетом Брага в первом туре обыграла греческий АЕК. Напоминаем, что именно португальцы были той командой, которая при жеребьевке попала в группу из первой корзины, а не Лестер. Это к тому, чтобы наш болельщик не думал, что в матче с Брагой будет гораздо легче, чем в матче с Лестером.

Заря имеет опыт игры против Браги. Виктор Скрипник на предматчевой пресс-конференции сказал, что это будет несомненно плюсом. Также наставник Зари отмечал, что в таких противостояниях важен прессинг и умение играть на стандартах. Скрипник пообещал, что его игроки отдадут все силы на футбольном поле для того, чтобы порадовать болельщиков на трибунах.

В первом туре Заря больше хотела сыграть, отталкиваясь от своих сильных сторон, а не от сильных сторон своего соперника. Такое решение не принесло успеха и результата. Возможно, в предстоящей игре Заря постарается сыграть в закрытый футбол и главной задачей будет – сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Поражение в этом матче максимально усложнит задачу Зари. Шансы на выход из группы сильно понизятся.

Заря дважды играла против Браги в 2018-м году. Оба этих матча закончились ничейным результатом.

Всего игр: 2 (0 побед Зари, 2 ничьи, 0 побед Браги), забитые голы 3:3.

09.08.2018, третий квалификационный раунд Лиги Европы

Заря – Брага 1:1

Голы: Караваев, 72 – Орта, 69

16.08.2018, третий квалификационный раунд Лиги Европы

Брага – Заря 2:2

Голы: Новайш, 65, Орта, 73 – Ратао, 70, Караваев, 83

прогноз 0:1

Сергей Горбаченко, Football.ua