Луганчане пропустили матч против Олимпика.
ВЛАДИСЛАВ КАБАЕВ, ФК ЗАРЯ
26 ноября 2020, 14:04
Нападающий луганской Зари Владислав Кабаев рассказал, как отмененный матч против донецкого Олимпика в УПЛ повлияет на игру против АЕКа в Лиге Европы.
"Мы хотели сыграть свой матч чемпионата, потому что лучше оставаться в этом ритме, когда чаще игры и меньше тренировок. Хочется держать этот тонус".
"Посмотрим, как мы будем себя чувствовать. Надеюсь, нам будет в плюс тот факт, что мы отдохнули", — сказал Кабаев в интервью Футбол NEWS.
Отметим, Заря сыграет на выезде против АЕКа 26-го ноября. Начало встречи — в 19:55. Следите за текстовой онлайн-трансляцией поединка на Football.uа.