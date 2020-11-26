Лига Европы

Луганчане пропустили матч против Олимпика.

Нападающий луганской Зари Владислав Кабаев рассказал, как отмененный матч против донецкого Олимпика в УПЛ повлияет на игру против АЕКа в Лиге Европы.

"Мы хотели сыграть свой матч чемпионата, потому что лучше оставаться в этом ритме, когда чаще игры и меньше тренировок. Хочется держать этот тонус".

"Посмотрим, как мы будем себя чувствовать. Надеюсь, нам будет в плюс тот факт, что мы отдохнули", — сказал Кабаев в интервью Футбол NEWS.

Отметим, Заря сыграет на выезде против АЕКа 26-го ноября. Начало встречи — в 19:55. Следите за текстовой онлайн-трансляцией поединка на Football.uа.