Лига Европы

Нападающий луганчан дал комментарий после матча.

Заря отправилась в гости к афинскому АЕКу, где добыла разгромную победу в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Владислав Кабаев рассказал о специфику поединков в Лиге Европы, а также отметил, что удаление Шахова стало ключевым моментом матча.

"У нас давно не было побед. Никто не верил, что Заря сможет обыграть АЕК. Но мы показали, что это в наших силах. Мы терпели и реализовали свои моменты. Все матчи в Лиге Европы очень жесткие, никто не хочет уступать. Тем более для АЕКа этот матч был очень важным. Но так же и для нас, ведь нам не было куда отступать.

Ключевым эпизодом, наверное, стало удаление Шахова. После него они перестроились на игру в четыре защитника, стало больше свободных зон, и у нас появились моменты. Мы умеем играть в футбол, просто было чуть тяжело психологически. Но мы собрались и победили.", — сказал Кабаев в эфире Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча АЕК — Заря.