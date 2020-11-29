Лига Европы

Задача команды Виктора Скрипника еще больше усложняется.

Заря сыграет против Лестера в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

В состав английской команды после повреждений вернутся сразу три игрока основы.

Как сообщает The Telegraph, Рикарду Перейра сможет сыграть впервые с марта, а также восстановились Чаглар Сеюнджю и Уилфрид Ндиди.

Напомним, матч Заря — Лестер состоится в четверг, 3 декабря. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.