Лига Европы

Футболист расстроен поражением в групповом этапе.

Защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский прокомментировал поражение от луганской Зари в групповом этапе Лиги Европы.

"Ход игры был под нашим контролем до удаления. Но потом первым номером действовала Заря. Они по максимуму использовали свои моменты. Даже когда играли вдесятером, верили, что сможем забить. Не скажу, что луганчане играли лучше нас, но они заставили нас расплачиваться за ошибки".

"У нас еще есть надежда на выход из группы. Никто не сдастся. Впереди два матча, и мы будем бороться. Сегодня отрицательный результат, но мы должны смотреть только вперед", — сказал Чигринский.

Видео голов и обзор матча АЕК — Заря можно смотреть на Football.ua.

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