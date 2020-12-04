Лига Европы

Главный тренер Зари прокомментировал победный поединок своей команды в Лиге Европы.

Наставник луганской Зари Виктор Скрипник поделился мнением об игре пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором его команда обыграла Лестер (1:0).

"Не каждый день мы обыгрываем команды Английской Премьер-лиги. Конечно, это приятно, ребята – молодцы. Немного огорчило только то, что Брага выиграла. Сегодня было видно желание, игроки не боялись, играли в тот футбол, о котором мы договаривались. Это хороший соперник с качественными футболистами, но мы искали свой шанс и дождались его.

Сегодня была удачная замена. Мы не хотели стоять сзади, искали свои шансы, хотели выиграть, чего и достигли. Учитывая то, что мы одержали домашнюю победу против такого соперника, можно сказать, что это та игра, которую мы так хотели.

Сайядманеш вышел на замену и забил, как и в матче с Рухом. Новый человек вливается в коллектив, у него есть свои качества и неординарная техника. Он привыкает к нам, а мы к нему. Этот процесс длится не один день, но мы знаем, что он может больше и лучше.

У нас остается еще одна игра, которая никакой роли, кроме престижа, не несет. Мы не каждый год играем в еврокубках, поэтому нужно наслаждаться этими играми. Европа – это тот рынок, где футболисты хотят себя показать, что мы сейчас и делаем.

Команда повзрослела по сравнению с первым матчем против Лестера. Мы же не просто проиграли и забыли. Мы хотим развиваться, мы пытаемся это делать, анализируем, показываем, тренируем. Это приносит плоды, которые мы сейчас пожинаем", — сказал Скрипник в эфире телеканала Футбол 1.

Обыграв на своем поле Лестер (1:0), Заря набрала шесть очков в пяти поединках Лиги Европы и на данный момент занимает третье место в группе.

Несмотря на победу, луганский клуб потерял шансы на выход в плей-офф турнира, поскольку Брага в параллельном поединке победила АЕК (4:2) и оторвалась от украинской команды на четыре очка за одну игру до окончания группового этапа.

Ранее полузащитник Зари Владислав Кабаев заявил, что у Зари была проблема не в самой игре, а в психологии.