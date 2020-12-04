Лига Европы

Хавбек — о победе над "лисами".

Полузащитник луганской Зари Дмитрий Иванисеня прокомментировал победу над Лестером в Лиге чемпионов (1:0).

"Эмоции положительные, настроение отличное. Не всегда получается обыграть такую команду. Мы очень довольны, здорово сыграли и выиграли. К тому же сыграли на ноль.

Пришлось сыграть центрального защитника. Для меня это не чужая позиция, но меньше опыта игр на ней, чем в опорной зоне. Было сложно сыграть дисциплинированно и терпеть. Но у нас все получилось", — сказал Иванисеня в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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