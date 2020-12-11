Лига Европы

Игрок Зари прокомментировал поражение своей команды в поединке Лиги Европы.

Футболист луганской Зари Владислав Кабаев поделился мнением о матче заключительного тура групповой стадии Лиги Европы, в котором его команда уступила Браге (0:2).

"Не могу сказать, что Браге больше повезло. У них было больше моментов, так что они заслужили эту победу. Нам есть чему учиться у таких команд, мы набрались опыта. Наша задача – снова попасть в Лигу Европы, нам нравится здесь играть. Мы хотим в следующем году играть против таких же команд более уверенно, не допуская таких ошибок.

У нас были моменты, но не хватило хладнокровия. В Украине мы играем на жестком поле, а тут оно мягкое, поэтому было трудно в первом тайме, ноги подсели и нужно было потерпеть. Сегодня не было того качества игры, которое мы хотели видеть. Мы много ошибались в простых ситуациях. Не хватало последнего паса, удара, тренер нам об этом говорил. Думали, во втором тайме, как с АЕКом, постараемся немного прибавить, но немного не хватило силенок.

Конечно, усталость от длинного сезона есть, но говорить, что мы из-за этого проиграли, я не стану. Может это какой-то брак, но у соперников такой же график, так что мы были в одинаковых условиях", — сказал Кабаев в эфире телеканала Футбол.

Отметим, что в шести матчах группового этапа Лиги Европы Заря набрала шесть очков и не смогла пробиться в плей-офф турнира, заняв в своем квартете третье место.

Ранее игрок луганчан Владислав Кочергин заявил, что команда проиграла Браге заслуженно.