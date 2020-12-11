Лига Европы

Нападающий Зари прокомментировал поражение своей команды в поединке Лиги Европы.

Футболист Зари Александр Гладкий поделился мнением о матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, в котором его команда уступила Браге (0:2).

"Тяжелая игра, но Брага — хорошая команда, техничная и быстрая. К сожалению, не получилось выполнить те планы, на которые надеялись, но это футбол, здесь все решается на поле. У них было достаточно моментов, которые они смогли реализовать, мы тоже создавали острые моменты, но не забили.

Если говорить о всем нашем выступлении в Лиге Европы, хочу отметить веру и стремление, ведь все ребята старались сыграть как можно лучше. Где-то не получилось, где-то, наоборот, мы оправдали надежды и пожелания, так что это был достойный еврокубковый сезон. Эти игры нам принесли опыт, мы идем дальше, не останавливаемся и ни в коем случае не опускаем руки. Мы прекрасно понимали, что будет непростой сезон, все соперники сильные. Это футбол, с каждого матча нужно делать определенные выводы. Без поражений не бывает больших побед", — приводит слова Гладкого официальный сайт Зари.

В шести матчах групповой стадии Лиги Европы луганский клуб набрал шесть очков и не сумел пробиться в плей-офф турнира, заняв третье место в своей группе.

Ранее главный тренер Зари Виктор Скрипник заявил, что его подопечные стремились показать хорошую игру.