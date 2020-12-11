Лига Европы

Наставник Зари прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги Европы.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился своими мыслями на пресс-конференции после матча шестого тура группового этапа Лиги Европы, в котором его команда уступила Браге (0:2).

"Для начала хочу поздравить соперника с победой. Это был хороший поединок, мы терпели, играли, но оппонент оказался сильнее нас. Не могу ни в чем упрекнуть своих футболистов, ведь они действительно старались, хотели закончить турнир на позитивной ноте, но, к сожалению, не получилось. Мы стремились показать хорошую игру, а не просто отбиваться, но нам не все удалось.

Брага и Лестер действительно являются сильнейшими командами группы. В плане игры в еврокубках мы молодая команда, для нас это огромный опыт. Мы довольно позитивно реагировали на все моменты, которые у нас были в этой Лиге Европы, но был и матч-разочарование, когда проиграли дома грекам. Но в целом мы достойно выступили в этом турнире", — приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

В шести матчах группового этапа Лиги Европы Заря набрала шесть очков и не смогла выйти в плей-офф турнира, заняв в своем квартете третье место.