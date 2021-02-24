Лига Европы

Главный тренер Шахтера поделился опытом побед над командами, которые разыграют путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В среду, 24 февраля, в Бергамо состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Аталантой и Реалом. В попытках определить фаворита пары специалисты и болельщики разделились практически поровну. Чтобы отыскать истину, AS решила обратиться к эксперту: главному тренеру Шахтера Луишу Каштру, которому удалось в последнее время обыграть и Аталанту, и Реал.

– Как идут ваши дела в Шахтере?

– Минувший чемпионат Украины мы выиграли с отрывом от второго места в 23 очка, дошли до полуфинала Лиги Европы. Сейчас идем с Динамо рука об руку в чемпионате, попытаемся выиграть Кубок Украины и хорошо выступить в Европе. В идеале — выиграть "требл": чемпионат и Кубок Украины и Лигу Европы.

– Вспоминаете подвиг в противостоянии с Реалом в групповом турнире Лиги чемпионов? Ваша команда забила Реалу в общей сложности 5 мячей. Как это стало возможно? В чем секрет?

– Это были потрясающие игры, потому что Реал — одна из лучших команд в мире. А секрета никакого нет, все дело в философии нашей работы. В футболе необходимо анализировать пространство и возможности игроков соперника, иначе результата не будет.

Мы прекрасно понимали, что если бросимся в атаку, то Мадрид нас попросту уничтожит. Поэтому мы избрали другой путь. Мы старались действовать сбалансированно, максимально лишая соперника пространства и времени, в то же время используя малейшую возможность для контратак.

– Вы уже добились значительных успехов, но говорите об этом очень скромно...

– Вопрос не в скромности, а в жизненной философии. Я доволен своей карьерой и всегда следую трем принципам: уважаю свою профессию и коллектив, в котором работаю, не боюсь ставить перед собой серьезные цели и всегда следую выбранной стратегии.

Реалу не хватало Рамоса, а мне не хватало 11 футболистов

Надо делать то, что ты считаешь нужным и правильным, а не стараться нравиться каждому. Человеческая психология такова, что у любой неудачи должен быть виновник, и часто им становится тренер. Дескать, команда проиграла, потому что он сделал или не сделал 2-3 замены. Давление всегда очень велико, но я не изменяю своей философии. Мне нравится работать там, где о работе судят не только по сиюминутным результатам, но и могут заглянуть наперед. В конце концов, моя совесть всегда чиста, и упрекнуть себя мне не в чем.

– Удивительно, как вам удалось настроить команду перед первым матчем с Реалом, ведь у вас были такие серьезные кадровые потери?

– Сейчас я уже не помню всех нюансов, потому что предпочитаю заботится о настоящем, а не жить воспоминаниями. Хорошо врезалось в память, как стало известно, что не сыграет Рамос, и все стали говорить о том, как его будет не хватать Реалу. А я подумал: "А мне не хватает 11 футболистов".

В целом же мы шли на определенный риск, но у нас не было иного выхода. Мы разработали правильную тактику, и нам удалось реализовать все задуманное. Несмотря на большое уважение к именитому сопернику, каждый игрок четко знал, что он должен делать с мячом, а что без мяча, и сделал все, что от него требовалось.

– Вы тактически переиграли Зидана. Что это значит для вас?

– Зидан — один из лучших тренеров современности, и я его очень уважаю. И мне даже неловко оценивать его работу. Знаю одно: такой тренер, как Зидан, не теряет свою квалификацию от одной или даже нескольких неудач. После поражения нам многие говорили, что Реал уже "мертв". Но это было явным преувеличением.

Такой тренер, как Зидан, не теряет свою квалификацию от одной или даже нескольких неудач

– Ваше мнение с тех пор не изменилось?

Нет. Я считаю, что нам удалось победить благодаря правильному настрою и правильно выбранной стратегии. Но при этом в Реале по-прежнему собраны игроки мирового уровня, способные добиться чего угодно. Но сейчас меня уже заботят другие вопросы.

– То, что победа Шахтера над Реалом была не случайной, доказали встречи в этом же групповом раунде Лиги чемпионов с Интером: нынешний лидер Серии А не смог забить вам ни на выезде, ни дома...

– Интер — очень непростой соперник. К нему невозможно подготовиться «стандартно». В зависимости от тактической расстановки, команда действует по-разному, даже при 3-5-2 и 4-4-2 в зависимости от обстоятельств есть особенности, поэтому каждый матч против Интера — это отдельная история. Но при правильной подготовке шансы на успех есть с любым соперником. После жеребьевки говорили, что нам нечего «ловить» с Реалом и Интером, а в итоге главной проблемой стала Боруссия М...

– Интересно, что в минувшем сезоне вы смогли обыграть и нынешнего соперника Реала — Аталанту...

– Да, мы тогда сыграли вничью с Манчестер Сити и обыграли Аталанту — причем на их поле, и забили уже в компенсированное время. Аталанта не похожа на Реал. Это скромный европейский клуб, который не боится играть против любого, самого сильного соперника. В этом мы похожи.

Всегда есть возможность выиграть, если не бояться. Я это узнал еще в Порту и Гимарайеше, Теперь это подтверждается в Шахтере. В конце концов, у моей нынешней команды уже богатая история в еврокубках, так что нет смысла чего-то бояться.

– А какие у вас цели в ближайшей и долгосрочной перспективе?

В футболе никогда не знаешь, что тебя ждет. Некоторые цели могут меняться, но надо продолжать следовать в выбранном направлении. Я никогда не скрывал, что мечтаю однажды возглавить национальную сборную, но для этого нужен опыт работы с командами, которые ведут борьбу за победу в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Пока же все мои помыслы связаны с Шахтером — мы постоянно боремся за трофеи и играем в Лиге чемпионов.

Я никогда не скрывал, что мечтаю однажды возглавить национальную сборную

– Какая из футбольных лиг подходит вам больше всего?

Я вижу себя в пятерке ведущих европейских лиг. В Англии, Испании, возможно, в Италии... Об этом мечтает каждый тренер. Сейчас меня все устраивает, но в будущем я надеюсь там поработать.

– Вы отбирали очки у таких команд, как Реал, Манчестер Сити, Интер... Может ли кто-то из конкурентов этих грандов пригласить вас уже ближайшим летом, чтобы составить им конкуренцию в национальных чемпионатах?

– На данный момент я полностью сосредоточен на Шахтере. Всеми вариантами трудоустройства занимается мой агент, а я могу не отвлекаться от работы.

– Ходили слухи об интересе к вам со стороны Валенсии. Известный клуб, в команде много португальцев... Как вам такой вариант?

– Это клуб с фантастической историей, но сейчас он переживает не лучшие времена, хотя в футболе все может измениться.

– В Испании добивались успеха многие португальские игроки и тренеры...

– Времена меняются, хотя, действительно, многие добились успеха. Очень ценна работа, которую проделал Моуриньо, ну а Криштиану Роналду — это просто фантастика!

– А что скажете о Жоау Фелише? Нет желания когда-нибудь поработать с ним?

– Я уже работал с ним в Порту четыре года. Это игрок с фантастическим потенциалом. Сейчас он уже находится на вершине, так что чтобы снова его тренировать, мне еще надо расти.

Матч Аталанта — Реал состоится в среду, 24 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка. Также вы можете узнать, где посмотреть встречу и ознакомиться с букмекерскими котировками.

В четверг, 25 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер — Маккаби Т-А.

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