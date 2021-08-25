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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации Лиги Европы.

Луганская Заря в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет против венского Рапида и попытается исправиться после разгромного поражения (0:3).

Компания Parimatch отдает небольшое предпочтение украинской команде.

Так, на победу Зари предлагается коэффициент 2,28, тогда как на венский Рапид можно поставить с показателем 2,8. Вероятность ничейного результата — 3,85.

Что касается коэффициентов на проход команд дальше, то на Зарю можно поставить с показателем 12,23. Проход же Рапида дальше оценивается в 1,03.

Напомним, что матч Заря — Рапид состоится в четверг, 26 августа, в 19:30. Следить за событиями этого поединка вы можете в онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.