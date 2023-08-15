Ліга Європи

До вашої уваги пряма трансляція матчу кваліфікації Ліги Європи-2023/24 між Дніпром-1 та Славією, який розпочнеться 17 серпня о 21:00.

У рамках матчу-відповіді третього раунду кваліфікації в груповий етап Ліги Європи Дніпро-1 зустрінеться з празькою Славією.

Цей поєдинок буде номінально домашнім для підопічних Олександра Кучера та відбудеться 17 серпня на Кошицькій футбольній арені у Словаччині. Початок матчу — о 21:00 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння, в якому вирішуватиметься подальша єврокубкова доля Дніпра-1, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ДНІПРО-1 (УКРАЇНА) — СЛАВІЯ ПРАГА (ЧЕХІЯ)

Також на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу-відповіді між Дніпром-1 та празькою Славією.

Перша зустріч цих команд завершилась розгромною перемогою чеського колективу з рахунком 3:0.