Ліга Європи

На банері написано "Братику, закрий двері" та зображено перекреслену емблему СРСР.

Наразі проходить перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи між чеською Славією із Праги та луганською Зорею.

Вболівальники чеської команди на трибунах своєї домашньої арени розгорнули величезний антикомуністичний банер.

На банері написано "Братик, закрий двері" та зображено перекреслену емблему СРСР із цифрами "1968".

Нагадаємо, 21 серпня 1968 року, відбулося вторгнення військ СРСР та країн-сателітів до Чехословаччини.

На Football.ua доступна текстова та відео онлайн-трансляція матчу Славія – Зоря.