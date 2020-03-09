Украина

Поединок ПФК Львов — Карпаты собрал большой, по меркам чемпионата Украины, ажиотаж среди болельщиков.

Завершился первый этап украинской Премьер-лиги, по итогам которого сформировались составы групп, одна из которых продолжит бороться за чемпионство и еврокубки, а другая — за сохранение прописки в первенстве Украины.

Примечательно, что в заключительном 22-м туре первого этапа чемпионата Украины на всех поединках присутствовало больше одной тысячи человек.

Самым же посещаемым матчем стало противостояние двух львовских команд — ПФК Львов и Карпаты, которые сыграли в нулевую ничью, а непосещаемым — поединок Днепр-1 — Мариуполь (3:0).

Количество зрителей на матчах 22-го тура УПЛ:

Львов — Карпаты (0:0) - 5 436 зрителей;



Десна — Заря (1:0) - 4 573 зрителей;



Колос — Шахтер (3:4) — 3 950 зрителей;



Александрия — Динамо (1:3) — 3 780 зрителей;



Ворскла — Олимпик (1:0) — 3 463 зрителей;



Днепр-1 — Мариуполь (3:0) — 3 125 зрителей.

Отметим, что лучшим игроком 22-го тура УПЛ стал полузащитник Колоса Вадим Милько, а лучшим тренер признали наставника Десны Александра Рябоконя.

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