Украина

Большинство склоняется к тому, что чемпионат нужно провести до конца.

Во вторник, 17 марта, состоится заседание, в ходе которого прояснится, что дальше будет с лигами, в том числе и с УПЛ.

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Football.ua провел опрос: следует ли продолжать сезон в украинской Премьер-лиге, учитывая угрозу коронавируса?

38,4% считают, что сезон нужно доиграть. При этом, 36,8% настаивают на приостановку текущего розыгрыша, а 24,9% уверены, что сезон-2019/20 необходимо завершить.

Ранее директор УПЛ рассказал о возможной остановке чемпионата из-за коронавируса.

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