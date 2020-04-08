Украина

Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о том, как для него проходит карантин.

Николай Матвиенко соскучился по тренировкам и матчам и уверен, что скоро жизнь войдет в нормальное русло.

"Очень сложно адаптироваться к условиям карантина, но мы никак не можем повлиять на ситуацию, – цитирует защитника официальный сайт Шахтера. – Лишь соблюдая все правила можно добиться того, чтобы эпидемия закончилась быстрее. Карантин — правильное решение, хотя многим это не нравится. Мы чаще моем руки, стараемся не контактировать с другими людьми, выходим на улицу только в случае крайней необходимости и обязательно в масках. Я даже перчатки надеваю".

"Уже хочется приступить к тренировкам, выйти на официальную игру, вернуться в привычный рабочий ритм. Да и по ребятам уже соскучился. Заниматься дома намного сложнее, но с мотивацией проблем нет. Тренировки и матчи могут начаться в любой момент, поэтому надо быть максимально готовым к любому развитию событий".

Также Матвиенко рассказал о своем "хобби", которому посвящает все свободное время: "У нас растет дочка Мария, которой только семь месяцев, поэтому все свободное время мы с женой посвящаем ей".

В сезоне-2019/20 Матвиенко провел 28 матчей во всех турнирах (1 гол) в составе Шахтера и 4 поединка за национальную сборную Украины.

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