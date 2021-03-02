Украина

Football.ua продолжает новый проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберет лучший состав главных клубов Европы.

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

В данном материале мы расскажем о легендарных защитниках Шахтера. Оговоримся, что выбранная нами схема для "горняков" — 4-2-3-1.

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Правый защитник

Дарио Срна

Период выступлений: 2003 — 2018

Матчей: 493

Голы: 45

Ассисты: 121

Дарио Срна — главная легенда, капитан и многолетний лидер дончан. Целое поколение болельщиков Шахтера влюбилось в Шахтер, который за собой вел хорватский игрок. Когда Срна перебрался в стан "горняков", он заявил, что собирается выиграть еврокубок и уже в сезоне-2008/09 сдержал свое обещание.

Хорват отличался отличной скоростью, роскошными передачами, отлично исполнял штрафные, был душой и сердцем команды. Дарио много лет носил капитанскую повязку, причем не только в клубе. Срна был капитаном сборной Хорватии, в которой играли Модрич, Ракитич и Манджукич. Об авторитете хорвата в Шахтере даже и говорить не стоит.

Дарио провел 493 поединка в футболке дончан, забив 45 голов и сделав 121 результативную передачу. Сумасшедший показатель для защитника! Десять чемпионств, семь Кубков Украины, восемь Суперкубков Украины и Кубок УЕФА. Сейчас Срна входит в тренерский штаб Шахтера и, возможно, в будущем мы увидим его на тренерском посту дончан.

Михаил Старостяк

Период выступлений: 1995 — 2003

Матчей: 291

Голы: 4

Михаил Старостяк был безоговорочным игроком правого фланга обороны Шахтера в конце прошлого — начала нынешнего века. Украинские исполнители в данном перечне, как правило, представляют восток Украины, но Старостяк родом из Львовской области. Начало карьеры защитника в Шахтере датируется 1995 годом - в стан "горняков" он перебрался из Прикарпатья.

Старостяк отличался сильным характером и запредельной самоотдачей. Защитник провел более двухсот матчей за "горняков" и забил четыре гола. Один из лучших правых защитников Украины в период 90-х годов, вызывался в национальную сборную.

"Железный Феликс" или "Топор" — так называли Михаила Старостяка болельщики, что многое говорит о его манере игры. За время, которое защитник провел в Шахтере, он выиграл чемпионат Украины и четыре Кубка Украины.

По мнению редакции Football.ua лучшим правым защитником в истории Шахтера является Дарио Срна.

Центральные защитники

Владимир Пьяных

Период выступлений: 1970-71, 1974-83

Матчей: 305

Голы: 6

Владимир Пьяных родился в одном из поселков Донецкой области и уже в 11-летнем возрасте оказался в школе Шахтера под руководством Григория Васильевича Бикезина — еще одного легендарного защитника "горняков". Уже в 19 лет Пьяных дебютировал за взрослую команду Шахтера после победы в составе дончан среди дублирующих составов.

Однако карьера защитника в Шахтере сопровождалась трудностями. Сперва, объективно было непросто стать основным игроком - ввиду этого последовала аренда, а уже через год Пьяных пришлось играть за СК Чернигов ввиду мобилизации.

Наиболее успешным для защитника стал 1980 год, когда он вместе с Шахтером выиграл Кубок СССР. Тогда защитник отметился решающим голом в поединке против тбилисского Динамо, удачно подключившись в атаку за десять минут до конца. Пьяных провел за "горняков" более 250 поединков и, помимо выигрыша Кубка СССР, дважды становился серебряным призером чемпионата СССР и выходил в финала Кубка СССР в 1978 году

Виктор Звягинцев

Период выступлений: 1970, 1973-75, 1977-80

Матчей: 175

Голы: 0

Виктор Звягинцев родился в тогда еще Сталино и является еще одним воспитанником донецкого клуба. Особо отличался умением навязать борьбу любому оппоненту, отменной игрой на "втором этаже" и надежностью. Звягинцев был очень важным игроком и со временем получил капитанскую повязку в Шахтере.

Тем не менее, через довольно короткий промежуток времени защитник перебрался в киевское Динамо. Такой переход объяснялся тем, что иначе получить место в сборной СССР и поехать на чемпионат Европы 1976 года шансов у него не было. Отрезок в Динамо был достаточно мимолетным и защитник вскоре вновь оказался в составе "горняков".

Звягинцев отыграл за Шахтер 175 матчей и мог бы больше, если бы не травма, которую он получил в игре против Кайрата. После завершения карьеры футболиста стал настоящим горняком и работал в шахте. Защитник дважды становился призером чемпионата СССР, выигрывал Кубок СССР в 1980 году и стал бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года.

Анатолий Коньков

Период выступлений: 1968-74

Матчей: 159

Голы: 21

Анатолий Коньков родился в Луганской области и делал свои первые шаги в футболе за краматорский Авангард. Спустя время талантливый игрок оказался в Шахтере. Ходят слухи, что Олегу Ошенкову пришлось чуть ли не драться за футболиста. В Шахтер Анатолий Коньков все-таки попал и показал себя во всей красе.

К 22 годам Коньков представлял сборную СССР и был важнейшим звеном в составе того Шахтера. Вес Анатолия для "горняков" был очень велик — как подтверждение тому, вскоре он выводил команду на поле с капитанской повязкой. Коньков действовал довольно глубоко и роскошно видел поле, отдавая очень своевременные передачи. Хоть начинал он карьеру и на позиции полузащитника, но все-таки был очень хорош в обороне в дальнейшем.

В 1974 году Коньков стал футболистом киевского Динамо, где тоже смог доказать свою состоятельность и стать важнейшим исполнителем, став четыре раза чемпионом СССР, один раз обладателем Кубка СССР, а также побеждал в Кубке Кубков и Суперкубке УЕФА.

Ярослав Ракицкий

Период выступлений: 2009 — 2019

Матчей: 325

Голы: 14

Ассисты: 30

Продукт футбольной академии Шахтера начал играть за основную команду еще в совсем молодом возрасте и довольно быстро стал важным игроком того состава. Может быть, Ракицкий и не показывал оборонительные способности экстра-класса, но сложно найти человека с аналогичной Ярославу длинной передачей.

Дальний удар, проникающие пасы и сильный характер были отличительными сторонами защитника. Мирча Луческу дал ему шанс еще в совсем юном возрасте и не прогадал. Ракицкий провел в футболке Шахтера 325 поединков, в которых отметился 14 голами и тридцатью результативными передачами. Ярослав при необходимости мог сыграть в опорной зоне и слева в обороне.

Почти десять лет в футболке Шахтера уже позволяют причислять Ракицкого к легендам донецкого клуба. Пускай из-за политических моментов защитник и пропал с радаров украинских болельщиков, но его заряженность на борьбу, самоотдачу и радиоуправляемые передачи надолго останутся в памяти поклонников дончан. Ракицкий выиграл восемь чемпионств, шесть Кубков Украины и шесть Суперкубков Украины.

По мнению редакции Football.ua лучшими центральными защитниками в истории Шахтера являются Виктор Звягинцев и Владимир Пьяных.

Левый защитник

Разван Рац

Период выступлений: 2003 — 2013

Матчей: 254

Голы: 7

Ассисты: 34

Разван Рац заявил о себе в Рапиде из Бухареста и не остался без внимания Мирчи Луческу, который тогда лишь заступил на должность главного тренера "горняков". Соотечественник Мистера смог сразу же завоевать место в стартовом составе и много лет никому ее не отдавал.

Отличная скорость, очень хорошие удары и кроссы с левой ноги, хороший выбор позиции и напористость. Румынский защитник успевал и в атаке, и в обороне, но после выигрыша Кубка УЕФА его лучшая форма постепенно оставалась позади. Несмотря на это, румын успел после этого поиграть в Европе за Вест Хэм, Райо Вальекано и ПАОК.

За Шахтер Разван Рац отыграл более 250 поединков, отметившись семью голами и 34 результативными передачами. Помнится, как румынский защитник прощался с донецкой публикой со слезами на глазах. Рац успел выиграть с "горняками" семь чемпионств, четыре Суперкубка Украины, пять Кубков Украины и Кубок УЕФА.

Исмаили

Период выступлений: 2013 — сейчас

Матчей: 205

Голы: 16

Ассисты: 37

Исмаили, однозначно, одна из определяющих сил Шахтера, даже несмотря на травму. С уходом Дарио Срны именно бразилец стал тем, кто наводит страх на оборону соперника постоянными подключениями. Надежный в обороне и удивительно умелый в атакующих действиях Исмаили отлично взаимодействует с партнерами и готов оказаться за спинами у соперников в любой момент.

Бразилец приглянулся Шахтеру в очном противостоянии с Брагой в еврокубковом матче, но сразу бразилец раскрыться не смог. Уже лишь с приходом Паулу Фонсеки защитник окреп и стал неотъемлемой часть Шахтера. 30-летний защитник успел отыграть за "горняков" 205 поединков, в которых отметился 16 голами и 37 результативными передачами.

В последнее время идет много разговоров о натурализации Исмаили, чтобы он смог выступать за сборную Украины. Возможно, в национальной команде бразилец даже смог бы действовать на позиции флангового полузащитника. Пока что на его счету нет титулов в футболке какой-либо сборной, но с Шахтером Исмаили выиграл шесть чемпионств, четыре Кубка Украины и два Суперкубка Украины.

По мнению редакции Football.ua лучшим правым защитником в истории Шахтера является Исмаили.

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