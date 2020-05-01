Украина

Украинец также рассказал, как переквалифицировался с атакующего игрока в защитника.

Защитник донецкого Шахтера Сергей Болбат на протяжении долгого времени выступал в полузащите, однако при экс-наставнике "горняков" Паулу Фонсеке украинского игрока начали задействовать в обороне. Болбат рассказал о том, как появилась эта идея.

"Меня решили попробовать в защите, и получилось. Это произошло по инициативе Паулу Фонсеки. Мне начали доверять. Тренеры много рассказывали, как действовать на этой позиции, я много учился. Вообще же за карьеру успел поиграть на всех позициях, кроме вратарской. Во второй команде Шахтера в одном из матчей даже как-то нападающим играл около 30 минут".

Практически всю свою карьеру Болбат провел в Украине, однако в активе игрока Шахтера есть одна командировка в Европу. С 2015 по 2017 Сергей защищал цвета бельгийского Локерена на правах аренды. Этот период, по словам футболиста, сильно на него повлиял.

"Бельгия меня изменила как человека. Были сложные два года, потому что я был первопроходцем. Затем уже другие туда поехали — Малиновский, Тотовицкий, Безус... Трудно было в том плане, что не с кем посоветоваться. Команда работала по-другому, там другой тренировочный процесс", — приводит слова украинца официальный сайт УАФ.

Напомним, ранее Сергей Болбат поделился мнением о работе под руководством Паулу Фонсеки, Мирчи Луческу и Андрея Шевченко.

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