Украина

Юрий Записоцкий в беседе с Евгением Музыкой рассказал, когда будет ясность касательно помощи клубам.

В конце апреля ФИФА объявила о том, что выделит каждому из своих членов – в том числе и УАФ – по 500 тысяч долларов на помощь в борьбе с последствиями коронавируса. Спустя несколько дней об этом же заявил и УЕФА, пообещавший 4,3 млн евро каждой ассоциации.

В случае возобновления сезона планируется, что футболистов будут постоянно проверять на COVID-19, и это станет существенной статьей расходов для многих клубов: стоимость одного ПЦР-тестирования составляет около 2400 грн. В УПЛ планируют ПЦР-тестирование перед возобновлением чемпионата, а также перед каждым из оставшихся девяти матчей.

Таким образом, на одного человека нужны как минимум 10 тестов суммарной стоимостью 24 тысячи гривен. Точное количество футболистов и персонала, которые будут проходить тестирование, неизвестно, но для английских клубов это было около 50 человек – таким образом, требуется примерно 1,2 млн грн на тестирование.

Football.ua обратился в Украинскую ассоциацию футбола, чтобы узнать, планирует ли организация помочь клубам с этой статьей расходов.

- Украинская ассоциация футбола должна получить 4,3 млн евро от УЕФА и еще полмиллиона долларов от ФИФА в виде помощи на борьбу с коронавирусом. Когда будет принято решение об использовании этих средств? Не хочет ли организация, например, оплатить из этих денег тестирование футболистов? Некоторые клубы утверждают, что это огромная статья расходов для их бюджетов.

- Насколько я понимаю, 27 мая еще будет видеоисполком УЕФА, на котором будут окончательно утверждены все регламенты, в том числе – на что эти деньги можно использовать.

Пока что эти деньги виртуальные. Ни сроки, ни порядок финансирования еще не определены. У нас еще нет полного понимания, сколько денег и на что можно будет тратить. Мы, как и вы, об этом больше узнаем из пресс-релизов УЕФА.

Важно понимать, что физически денег пока нет. УЕФА задекларировал, что они будут помогать, заявили объем этих средств – по 4,3 млн на каждую ассоциацию. Как мы обсуждали на последней видеоконференции генеральных секретарей, так как это деньги программы Hat-trick, будет собираться еще комитет Hat-trick, затем еще будет Исполком УЕФА, и уже после этого будет полное понимание. Как только будет четкий регламент работы, мы с удовольствием прокомментируем, что можем сделать и кому помочь.

Точная дата возобновления украинской Премьер-лиги пока неизвестна, но в лучшем случае это будет 30 мая.