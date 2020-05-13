Украина

Львовский клуб сумел найти деньги для проведения ПЦР-тестов.

Карпаты разрешили проблему с финансами для тестирования на коронавирус. Уже в ближайшую пятницу "львы" сдадут тесты на COVID-19, рассказал в комментарии Евгению Музыке исполнительный директор клуба Ростислав Ящишин.

"Мы планируем провести тестирование. Информация об отсутствии денег была еще позавчера, а вчера мы запланировали тесты. Они будут проведены в пятницу", — отметил Ростислав Ящишин.

"О каких примерно суммах идет речь? Не могу сказать. Я не знаю, сколько будет тестов до конца сезона – а если чемпионат остановят или закончат? Это все виртуально пока что. Сейчас мы проводим тестирование для команды, тренеров и персонала, а дальше будет видно".

Перволиговый Кремень также отмечал существенность расходов на тестирование для бюджетов клубов.

Теоретически, эти тесты могла бы оплатить УАФ из средств, выделенных ей ФИФА и УЕФА на борьбу с последствиями коронавируса. В комментарии Football.ua генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий сообщил, что решение об использовании этих денег будет приниматься после заседания Исполкома УЕФА 27 мая.

Чемпионат Украины при самых благоприятных раскладах возобновится 30 мая, но точная дата пока неизвестна.