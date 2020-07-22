Украина

Сербский специалист имеет опыт работы в Украине.

Динамо продолжает рассматривать варианты с назначением нового главного тренера первой команды в связи с уходом с поста Алексея Михайличенко. Среди различных кандидатур, которые фигурируют в прессе, появилось имя Славолюба Муслина.

Как сообщает сербское издание Direktno, руководство киевского клуба заинтересовано в приглашении 67-летнего специалиста, у которого есть опыт работы в Украине. Дело в том, что Муслин в период с 2004 по 2005 год возглавлял донецкий Металлург и владеет русским языком.

Утверждается, что Динамо хочет назначить опытного наставника, и Славолюб Муслин подходит по этому параметру. За свою тренерскую карьеру он успел поработать во Франции, Бельгии, России, Беларуси, Болгарии, на Кипре и даже в Саудовской Аравии.

Также Муслин имеет опыт работы на международном уровне, поскольку с 2016 по 2017 он возглавлял национальную сборную Сербии.

Напомним, ранее также появлялась информация, что Динамо ведет переговоры с экс-наставником Шахтера Мирчей Луческу. Также если верить слухам, другой кандидат на пост главного тренера киевлян Сергей Ребров ответил отказом на предложение "бело-синих".