Украина

"Северяне" получили солидную сумму за добытый результат.

В центральном матче 15-го тура украинской Премьер-лиги черниговская Десна на стадионе имени Валерия Лобановского расписала мировую с киевским Динамо (1:1).

По информации ТаТоТаке, "северяне" за ничейный результат получили от Шахтера внушительную сумму в качестве вознаграждения.

Речь идет о 150 тысячах долларов. Источник отметил, что не вся сумма досталась футболистам и тренерскому штабу. Часть ее пошла на развитие черниговского футбола.

Шахтер после 16 туров набрал 33 балла и идет на второй строчке турнирной таблицы, отставая от Динамо на четыре очка.

На Football.ua доступен обзор поединка Десна — Динамо.