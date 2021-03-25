Украина

Главный тренер национальной команды дал комментарий после матча с французами.

Сборная Украины в рамках поединка первого тура отборочного этапа к чемпионат мира 2022-го года сыграла вничью с Францией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий после матча, отметив удачный план на игру.

"Было тяжело играть с такой хорошей командой, у которой много талантливых хороших футболистов. Было очень тяжело, но у нас был хороший план на игру. Ребята просто молодцы, потому что тот объем работы, который они выполнили, те подстраховки и то давление на мяче, которое мы пытались создать — я считаю, все удалось.

Мы выбрали такую тактику и такой план. По-другому играть с такими командами, как Франция, будет тяжело. Может быть, это не был такой красивый футбол, но был очень компактным и лаконичным. Считаю, мы провели хороший матч.

Наш план на игру сработал идеально? Идеально было бы, если бы мы выиграли. Мы немного растерялись в первые 25-30 минут, но первый раз играли по такой системе. Воплотить план в жизнь было тяжело, поэтому отдаю должное команде. Ребята очень хорошо подготовились, внимательно слушали, сконцентрировались на том, что мы им говорили. Мы должны были компактно сыграть. Если бы мы дали сопернику больше пространства, то нам было бы очень тяжело.

Рефери отсудил идеальный матч. В таких ситуациях VAR помогает всегда, но у меня никогда не будет претензий, потому что с точки зрения судейства все было идеально", — сказал Андрей Шевченко в эфире Футбол 1.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча между сборными Украины и Франции.