ЧМ-2022. Отбор

Точный удар Антуана Гризманна вывел французскую сборную вперед по счету.

Сборная Украины начинала поединок против национальной команды Франции на Стад де Франс в статусе явного андердога, что только подтвердилось на футбольном поле по ходу первого тайма. Андрей Шевченко предложил Дидье Дешаму достаточно необычное построение своих подопечных в формации из пяти защитников, благодаря чему удавалось сдерживать активную работу соперников на флангах, где присутствовали Килиан Мбаппе и Кингсли Коман.

Однако, потенциал "сине-желтых" в атакующих действиях от подобного перестроения пострадал достаточно сильно. Стартовый отрезок украинская сборная провела в попытках прессинга у центральной линии, но затем была вынуждена опуститься ближе к собственным владениям, а у соперников начали появляться первые голевые моменты. В данном контексте стоит отметить упущенный шанс Оливье Жиру, который завершил прострел с левого фланга от Эрнандеса ударом в касание в спину стоящего неподалеку Миколенко.

К сожалению, это был лишь первый звонок к гораздо большим проблемам для нашей национальной команды. На 19-й минуте грубая ошибка бокового арбитра, который не увидел офсайда у Павара при забросе на ход правому защитнику французов, после чего Гризманн удачно забрал отскок, и исполнил роскошный удар в дальний верхний угол.

Пропустив, сборная Украины немного потеряла в уверенности при действиях в обороне, в результате чего могла получить и второй мяч в свои ворота, однако Килиан Мбаппе практически в следующей атаке запустил свой удар со средней дистанции над перекладиной.

Действия на чужой половине у команды Андрея Шевченко были слишком робкими, причиной чего было большое количество игроков, которым было необходимо играть с акцентом на оборону. Фактически, Льориса имел возможность потревожить только неточный ранний удар Александра Зинченко при контратаке, но наиболее юный капитан в истории сборной Украины промахнулся. Впрочем, определенные позиитивные моменты перед вторым таймом проглядывались.

Матч Франция — Украина начался в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.