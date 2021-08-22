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Динамо - Десна, dynamo.kiev.ua
22 августа 2021, 17:37
В рамках поединка пятого тура УПЛ киевское Динамо на своем поле примет черниговскую Десну. Матч состоится сегодня, 22 августа и начнется в 21:30 по киевскому времени.
После четырех туров у команды Мирчи Луческу 10 очков и четвертое место в турнирной таблице УПЛ, а у подопечных Александра Рябоконя 12 баллов и вторая строчка за Шахтером — у "горняков" на одну игру сыгранно больше.
Вашему вниманию онлайн-трансляция игры:
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