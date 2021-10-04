Украина

Голкипер "бело-синих" поделился своими мыслями после игры с Шахтером.

Вратарь киевского Динамо Георгий Бущан прокомментировал ничейный результат в поединке десятого тура УПЛ против донецкого Шахтера (0:0).

"Настраивались на победу. Не получилось выиграть, но одно очко тоже в копилочку.

Агрессия "горняков" в матче за Суперкубок Украины? Это уже прошлое, поэтому я это комментировать не буду. Сегодня все было нормально", — сказал Бущан в эфире программы ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее Football.ua оценил действия футболистов киевского Динамо в поединке десятого тура УПЛ.