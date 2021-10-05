Украина

Для национальной команды Украины вторник начался очень рано.

Уже в 10:15 утра вторника, 5 октября, сборная Украины выехала на свою первую тренировку, которая прошла на поле стадиона имени Виктора Банникова. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В тренировочном занятии приняли участие все 24 футболиста, присутствующие на сборе, в том числе Игорь Харатин, который вчерашним вечером прибыл в отель, не успевая из своего рейса на первую тренировку.

Замечательная солнечная погода встретила "сине-желтых", поэтому поработали все в удовольствие. После теоретического занятия, проведенного перед выездом на тренировку, внимание во время практической работы было в большей степени приковано к тактическим задачам.

После приезда в отель сборники приветствовали особых гостей. Это были дети 8-16 лет, которым осуществили трансплантацию костного мозга в национальной детской специализированной больнице Охматдет. Игроки национальной команды уже много лет финансово помогают этой клинике.

Сегодня же по инициативе капитана сборной Андрея Пятова футболисты и тренеры поздравили детей, которым были успешно проведены операции и которые проходят процесс реабилитации. Сборники приготовили для своих гостей подарки, оставили автографы на футболках и мячах.

Сегодня в графике подопечных Александра Петракова еще одна тренировка, которая пройдет вечером.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все — Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Игорь Харатин (Легия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Резервный список: Андрей Лунин (Реал), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба — Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Владислав Кочергин (Заря), Владислав Калитвинцев (Десна).