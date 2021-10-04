ЧМ-2022. Отбор

Команда пока не в полном составе.

Футболисты сборной Украины собралась на октябрьский сбор, в процессе которого они сыграют два матча отбора на чемпионат мира-2022.

На сбор также прибыли и игроки, которые получили повреждения. Доктора сборной вскоре проведут им МРТ для более детального изучения ситуации. В результате обследования станет понятно, кто из игроков не сможет принять участие в октябрьских играх.

Немного позже ожидается приезд в сборную Эдуарда Соболя, Романа Яремчука, Андрея Ярмоленко, Александра Зубкова и Игоря Харатина.

Напомним, ближайший матч Украина проведет против Финляндии. Игра состоится 9 октября на территории соперника, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.