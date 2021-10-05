ЧМ-2022. Отбор

Форвард сборной Финляндии поделился своими ожиданиями от предстоящей игры.

Уже в скором времени сборная Украины проведет ответственный поединок квалификации чемпионата мира-2022 против Финляндии, за несколько дней до которого лидер атак соперников Теему Пукки поделился своими ожиданиями от предстоящей домашней для его команды игры.

"Конечно, надеемся на большую поддержку зрителей. Сейчас мы в отличном положении — имеем одинаковое количество очков с Украиной, но сыграли меньше матчей. Так что все в наших руках.

Выездная игра была на самом деле тяжелой — нам довелось много работать в защите, но дома все должно быть по-другому. Мы будем более смелыми, нужно контролировать мяч, создавать пространство и играть только на победу", — подытожил форвард соперников.

Напомним, что матч против Финляндии в Хельсинки состоится 9 октября, начало в 19:00 по киевскому времени.