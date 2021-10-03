ЧМ-2022. Отбор

Звезды Боснии и Герцеговины не сыграют в матчах отбора к ЧМ-2022.

Федерация футбола Боснии и Герцеговины объявила заявку национальной команды на ближайшие матчи отборочного этапа к Чемпионату мира 2022 года в Катаре.

По причине травм в список вызванных футболистов не попали Миралем Пьянич и Раде Крунич. Также вне футбола оказался Марио Сушич.

Вашему вниманию полная заявка соперников сборной Украины:

Вратари: Шехич, Василь, Пирич.

Защитники: Ципетич, Джумич, Газибегович, Колашинац, Чивич, Ковачевич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Саничанин, Йовович, Нукич.

Полузащитники: Хаджиметович, Лончар, Прцич, Гояк, Цимирот, Вранчич, Стеванович, Налич, Зилькич.

Нападающие: Джеко, Минало, Демирович, Превляк.

Ближайшие матчи отбора Босния и Герцеговина проведет против Казахстана (9 октября) и Украины (12 октября).