ЧМ-2022. Отбор

Футболисты по разным причинам пропустят игры.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков заявил, что футболисты киевского Динамо Виталий Миколенко, Виталий Буяльский и Денис Бойко не сыграют в ближайших матчах.

"Серьезные кадровые потери, без этого не бывает. Очень обидно, что выбыл Виталий Миколенко, сегодня его обследовали – приводящая мышца. Не знаю, сколько нужно времени. Виталий Буяльский – я с ним расстался буквально полчаса назад. Сделали МРТ – 2 недели, тоже надрыв приводящей мышцы.

Дениса Бойко не будет по семейным обстоятельствам. Не могу сказать по поводу Игоря Харатина – он еще в дороге. И Андрей Ярмоленко – он еще едет. А так всех в обойме будет 24 человека", — сказал Петраков.

Напомним, ближайший матч Украина проведет против Финляндии. Игра состоится 9 октября на территории соперника, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.