ЧМ-2022. Отбор

Маркку Канерва вызвал для подготовки к этим поединкам 24 исполнителей.

Сборная Финляндии объявила список футболистов, вызванных на предстоящие матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Украины и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Финляндии.

В заявку команды Маркку Канервы попали 24 исполнителя.

Состав сборной Финляндии

Вратари: Ес Йоронен (Брешия), Лукас Градецки (Байер), Карлйохан Эрикссон (Мьяллби).

Защитники: Паулюс Араюури (Пафос), Роберт Иванов (Варта), Йоона Тойвио (Хеккен), Лео Вяйсянен (Эльфсборг), Юхани Ояла (Мотеруэлл), Альбин Гранлунд (Сталь), Юкка Райтала (Монреаль Импакт), Николай Алхо (МТК), Николас Хямяляйнен (Лос-Анджелес Гэлакси).

Полузащитники: Каан Кайринен (Лиллестрем), Робин Лод (Миннесота Юнайтед), Ильмари Нисканен (Данди), Глен Камара (Рейнджерс), Онни Валакари (Пафос), Расмус Шюллеру (Юргорден), Роберт Тейлор (Бранн), Фредрик Йенсен (Аугсбург), Урхо Ниссиля (Куопио).

Нападающие: Теему Пукки (Норвич), Джоэл Похьянпало (Ризеспор), Маркус Форсс (Брентфорд).

Напомним, матч между сборными Финляндии и Украины состоится 9 октября, в 19:00 по киевскому времени.