Украина

Защитник "бело-синих" получил вызов в национальную команду.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков принял решение довызвать в состав национальной команды защитника киевского Динамо Артема Шабанова. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Шабанов уже сегодня прибудет в столичный отель вместе с другими вызванными футболистами.

Степень повреждений отдельных игроков и возможность их подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 в составе сборной Украины в октябре будет определен медицинским штабом "сине-желтых".

Напомним, сегодня состоится пресс-конференция Петракова в киевском Доме футбола. На Football.ua будет доступна видео-онлайн трансляция мероприятия.

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