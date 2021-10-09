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Андросян Артем призвал лояльнее относиться к Александру Петракову.

Александр Петраков в последнее время стал чуть ли не главным ньюсмейкером украинского футбольного медиапространства, вызвав к себе множество негатива. Нет сомнений, что исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины допустил ошибки, которые не должны происходить на посту его уровня, но и этому есть свое объяснение.

Украинские болельщики в очередной раз показали свою токсичность и умение делать выводы по нескольким матчам, а потому хочется выступить в защиту Александра Петракова.

В предыстории хочется отметить, что Александр Петраков — это вовсе не сторонний человек для украинского футбола. Это чемпион мира с командой Украины до 20 лет. Много отечественных специалистов могут похвастаться чем-то подобным?

Другой вопрос — стоило ли назначать Петракова? После триумфа на чемпионате мира тренер не получил места в команде U-21 из-за того, что его видение футбола не совпадало с выбранным вектором Андреем Шевченко, а молодежка должна была стать плацдармом для воспитания игроков для взрослой команды.

Однако с другой стороны, у УАФ было крайне мало времени для того, чтобы определиться с новым тренером, учитывая, что Сергей Ребров был недоступен. Главные плюсы Петракова — его футбол не требует долгих разъяснений, а также через него прошло большинство игроков, которые защищают цвета национальной команды последнего созыва.

"Предупреждал игроков, чтобы не тратили голевые моменты. Но не достучался. Я не могу научить футболистов бить по воротам за два дня. Не понимаю, как игроки не забивают такие моменты. Все очень разочарованы. Повлиял быстрый гол? Наверное, да. Столько моментов и так растрачивать... Профессиональные ведь футболисты. Сделаем выводы, поговорим с игроком, который допустил такие ошибки".

Оценивая работу Александра Петракова, многие акцентируют внимание на результате — три ничьих. Больше всего тренеру достается за потерянную победу в матче с Казахстаном. Перед этой игрой у Петракова было крайне мало времени внести свои коррективы в действия команды, но даже со всем этим Украина доминировала над Казахстаном и практически ничего не позволяла сопернику. Игроки сами виноваты в том, что не смогли отправить мяч в сетку тогда, когда это было нужно.

Пропущенные голы в концовке матча? Опять же следствие индивидуальных ошибок. Конечно, реакция Александра Петракова после матча вызывает вопросы, но к этому пункту мы вернемся немного позже. Как итог, результат был потерян из-за индивидуальных ошибок.

По матчу с Францией даже заядлым критикам довольно сложно что-то предъявить. Сборная Украины периодами выглядела лучше сборной Франции и пропустила довольно нелепый гол. Было ощущение, что наша команда даже где-то была ближе к победе.

По игре с Чехией нет смысла что-либо анализировать. Это была возможность для тех, кто хотел сыграть за сборную Украины, но раньше не получал возможности. Тот матч полностью себя оправдал, ведь Александр Петраков получил информацию по нескольким игрокам, на которых теперь может рассчитывать.

Самые сложные и значимые игры для национальной команды впереди. Вот уже по ним можно будет делать более глобальные выводы, а пока что никаких вопросов к Александру Петракову ни по игре, ни по результату быть не может.

Давайте будем честны, после матча с Финляндией же все винили Миколенко, а не Шевченко? Так почему же в неудаче с казахами виноват Петраков?

Я с Караваевым нормально поговорил, успокоил. Говорю: все ошибаются. Но вы меня извините — в 29 лет такие ошибки делать...Говорю ему: покажи мне, как надо правильно держать игрока. Он мне показал, а я говорю: неправильно. Ты не имеешь права так держать. Ты должен держать игрока перед собой на расстоянии вытянутой руки, а он мне показывает на одной линии. Ты что? Ты же никогда так не успеешь. Ему пас отдадут, а ты не успеешь, пока будешь разворачиваться.

Главным моментом, который смущает в работе Александра Петракова, остается его общение с прессой. Высказывания в адрес Караваева вряд ли должны были стать достоянием общественности. Такие вещи действительно не стоит выносить на публику. Александр Петраков всегда работал с молодежью и не привык к такому вниманию прессы. Кроме того, молодые игроки часто отмечали, что Петраков — мотиватор и человек, который говорит прямо. Наверное, для молодых футболистов это важно, а вот звезды украинского футбола к такому не привыкли — эго не позволяет.

Например, в ситуации Андрея Шевченко и Виталия Буяльского много вопросов. Мы до сих пор не знаем, действительно ли для такого футболиста не было применения в сборной Украины или же это личный вопрос. Бывший главный тренер сборной Украины был более хитер, но у него и куда больше опыт в подобных вещах, ввиду чего он легче уходил от неудобных вопросов. Шевченко по опыту в Европе знал, что иногда лучше тактично промолчать, чем выразить свои мысли.

Тем не менее, когда Андрей Шевченко находился под сильным давлением, ему тоже трудно давались пресс-конференции. У нас в стране такая специфика футбольного медиапространства — очень токсичная и жесткая. Виталий Миколенко, есть ощущение, до сих пор не может прийти в себя в сборной Украины из-за того, что на него обрушилось из-за ряда ошибок.

Если даже рассматривать главный конфликт Петраков — Малиновский, то в чем вина исполняющего обязанности главного тренера? Футболист не вышел в старте во втором матче и уже открыто выражает недовольство. Почему бы не остаться на игру с Чехией и не показать, что Руслан готов приносить пользу в другой тактической схеме?

Малиновский провел роскошный отбор на чемпионат Европы-2020, но после матча с Литвой, когда он отметился дублем, он отыграл в футболке национальной команды 18 матчей, отметившись голом и результативной передачей. Это действительно тот показатель, который должен гарантировать игроку место в старте? Хорошая игра в клубе вовсе не залог того, что также будет в сборной — это вам и Лионель Месси расскажет.

С одной стороны, сборная Украины — команда не того уровня, чтобы разбрасываться игроками калибра Малиновского. Нужно как-то договариваться и мириться, но не выглядит так, что первый шаг должен делать Петраков.

Продолжая тему общения с прессой, Петраков конечно же сделал ошибку — поддался соблазну узнать, что про него пишут. Возможно, все не так плохо, как утверждает исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины, но особой поддержкой там и не пахнет.

Видимо, после нескольких огненных (по меркам Андрея Шевченко) интервью Петракову посоветовали быть более сдержанным, но уже на следующей пресс-конференции стало ясно, что он так не умеет. Тренер не хочет юлить и готов рубить с плеча.

Отвечая же на вопросы журналистов перед игрой с Финляндией, Петраков был крайне лаконичен. Было видно, что это дается ему довольно непросто. Указание сверху, простая обида или действительно умное решение — вариантов много, но такой маневр пойдет на пользу всем.

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Благодаря этому Александр Петраков снял с себя некую долю давления. Прожорливое медиапространство всего лишь немного пообсуждает стиль ответов тренера и утихнет. Сейчас самой важной для Петраков будет победа над финнами. Если у него получится добиться нужного результата, то всем критикам придется замолчать, хотя бы до игры с Боснией и Герцеговиной.

Пускай есть мнения, что во главе сборной Украины самодур, но это вовсе не так. Петраков — отличный специалист с характером, который просто оказался не готов к такому давлению. Он по-прежнему может принести нужный результат национальной команде и пользуется поддержкой игроков.

После успешной квалификации на чемпионат Европы наши футболисты будто бы немного зазнались и снизили к себе требования. По крайней мере, такое ощущение возникает по результатам и некоторым играм. Небольшая встряска никогда не помешает.

После некоторых фраз Александра Петракова было ощущение, что он закопал себя окончательно, и его время в сборной Украины скоро подойдет к концу, независимо от результата. Но учитывая переменчивость украинских болельщиков и экспертов, возможно, уже менее чем через неделю, все будут хвалить Петракова за крепкий характер.

За полтора месяца, которые нахожусь во главе сборной Украины, мне так приятно. Вы меня все так ненавидите, столько обо мне статей, гадостей, благодаря чему я стал сильнее. Спасибо вам огромное. Благодарю вас, у меня аж мотивация сумасшедшая — меня так ненавидят. Класс

По выражению лица и поведению тренера видно, что ему очень непросто даются последние дни, и правда хочется верить, что он не лукавил, когда говорил, что это все сделало его только сильнее и он полон мотивации. Очень хочется, чтобы у него был повод на все ближайшие пресс-конференциях приходить с улыбкой — не саркастической, а искренней.

Работать со взрослыми игроками очень непросто, а с молодыми — еще сложнее. У нас слишком легко списывают со счетов и не дают шанс тренеру, аналогов которому на данный момент у нас в стране нет, и вовсе непонятно, когда появится еще одна персона уровня Петракова.

И как говорил классик: "Уважение, уважение, уважение, господа, уважение, уважение, уважение". У Александра Петракова одна победа на чемпионате мира, пусть и молодежном. У всех остальных украинских тренеров один выход в финальную часть Мундиаля на всех.

Андросян Артем, Football.ua