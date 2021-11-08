ЧМ-2022. Отбор
Боснийский нападающий получил повреждение.
Эдин Джеко,getty images
08 ноября 2021, 21:27
Сборная Украины в рамках решающего поединка отборочного цикла чемпионата мира-2022 сыграет против Боснии и Герцеговины.
Как сообщает официальный сайт Федерации футбола боснийцев, повреждение в игре за Интер получил нападающий Эдин Джеко.
"МРТ подтвердила определенную степень повреждения мышц задней поверхности бедра, поэтому Джеко прошел курс физиотерапии", — говорится в официальном заявлении.
Напомним, что матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.