ЧМ-2022. Отбор

Национальная команда начинает подготовку к матчам отбора.

Сборная Украины собралась на ноябрьский сбор, в ходе которого национальная команда проведет два матча в рамках отбора к Чемпионату мира в Катаре.

К обеду в расположение национальной команды прибыли практически все футболисты, которых Александр Петраков вызвал на сбор. Позже всех прибыл Роман Яремчук, который летел из Лиссабона транзитом через Франкфурт.

Уже в 19:00 сборная Украины в составе 25-х человек выйдет на газон стадиона имени Банникова, где проведет первое тренировочное занятие в ноябре.

Отмечаем отсутствие в составе сборной Украины Виталия Миколенко, который не успел восстановиться после полученной травмы.

Свой ближайший матч сборная Украины проведет против Болгарии в рамках товарищеской встречи.

Игра состоится в четверг, 11 ноября в 19:30.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.